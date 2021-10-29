Уволили на высоте 10 км: как Кумана убрали из 'Барселоны' за огромные отступные

После того, как в ночь на четверг, 28 октября, "Барселона" уволила Рональда Кумана с поста главного тренера команды, стали известны детали ухода знаменитого футболиста. 58-летний специалист, несмотря на поражение от скромного "Райо Вальекано" (0:1), не собирался подавать в отставку, но решение принял президент "Барсы" Жоан Лапорта.

Как пишет издание sport.es, после неудачи в Мадриде каталонская команда сразу же возвращалась домой на самолете. Лапорта был очень рассержен третьим поражением в сезоне и прямо во время полета устроил совещание с руководителями клуба. После непродолжительных обсуждений президент лично подошел к Куману и заявил, что вынужден его уволить. При этом Жоан вел себя вежливо и признался, что ему не нравится сообщать подобное, но у него нет другого выхода, чтобы изменить курс команды.

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Куман ушел из клуба разочарованным, но по информации испанских СМИ в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта получит 12 миллионов евро! Смотрите обзор последнего матча Рональда во главе "Барсы".

Пока что тренировать "Барселону" будет Серхи Бархуан – бывший защитник "блаугранас", который в последнее время работал со второй командой.

В то же время руководство клуба получило согласие экс-полузащитника Хави возглавить команду. Однако легенда каталонцев связан тренерским контрактом с катарским клубом "Аль-Садд", и пока что азиаты не хотят его отпускать.

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