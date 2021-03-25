Усик показал, как поддерживал Украину в матче против сборной Франции. Видео

Знаменитый украинский супертяж Александр Усик как и большинство взрослого мужского населения нашей страны не смог пройти мимо матча 1-го тура квалификации на чемпионат мира 2022 против Франции.

Крымчанин у себя в Instagram вложил 15-секундный ролик, где показал, как смотрит поединок "сине-желтых" в Париже.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Украина – Франция завершилась со счетом 1:1. Сравнять счет нашей команде помог нереальный рикошет.

После встречи Андрей Шевченко признался, что доволен результатом, но матч был очень непростым.

Кроме того, после встречи линейный арбитр принес извинения Андрею Николаевичу за результативную ошибку.