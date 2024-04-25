Украина в лидерах по удалениям в Европе: кто больше всех фолит в футбольных чемпионатах и можно ли это изменить

За 5 туров до конца Украинской Премьер-лиги уже пора подводить определенные итоги. И мы еще раз убедились, что в УПЛ не любят забивать или играть на красивый результат. А вот фолить и зарабатывать карточки или удаления – на здоровье, хоть каждый матч. OBOZ.UA проверил, кто из футболистов нашей лиги фолит больше всех и у кого проблемы с дисциплиной. Можно ли это как-нибудь решить? Читайте в материале.

Кто самый большой фанат "красных"?

Невероятно, но за 25 туров был только один тур без удалений! Традиционно минимум один игрок уходил с поля досрочно. С дисциплиной не дружили футболисты в 1-м, 3-м, 4-м, 10-м и 22-м турах - более 5 удалений. Рекордным в этом сезоне пока есть четвертый тур: тогда удалили аж семерых футболистов! Львиную долю в уик-энде взял на себя матч "Кривбасс" - "Шахтер": кроме боевой ничьи 3:3, там еще и три красных! Чемпионат не завершен – возможно, даже рекорд семи карточек в одном туре будет превзойден.

После 25-го тура, восемь игроков УПЛ имеют по 2 удаления! Фамилии вам известны: Хрипчук, Бондаренко, Салюк, Вовкун, Кушниренко, Курило и Мороз. Луганский защитник Джордан в недавнем матче против "Шахтера" вырвался вперед, заработав третье досрочное турне в подтрибунки - это пока "лучший" результат лиги. Также на поле лучше не пересекаться с полузащитником "Оболони" Морозом: к двум красным он прибавил и 7 желтых.

Есть новый рекорд по времени удаления

Игрок "Полесья" Чоботенко отличился в недавней встрече против "Оболони", но вспоминать такое достижение вряд ли захочется. Защитник решил, что достаточно его команде играть в полном составе и заработал самую быструю красную в истории элитного профессионального футбола Украины. Игроку понадобилось всего 83 секунды, чтобы снести Прокопенко в отчаянном подкате. Судья без колебаний удалил житомирянина, благодаря чему Чоботенко возглавил исторический рейтинг Высшей лиги и УПЛ по кратчайшему пребыванию на поле:

В общем, как видите в таблице, давненько не было в УПЛ рекордных удалений. Последнее обновление датировано сезоном 19/20, когда Юрий Панькив снес футболиста "Олимпика" Шахаби за пределами штрафной и заставил "Александрию" забыть об основном голкипере на поле и равенстве в принципиальной тогда игре.

А что по желтым?

С дисциплиной проблемы во всех клубах, а в шаге от удаления останавливались немало игроков. Приймак из "Оболони" и Челядин из "Ворсклы" имеют по 8 карточек, за ними - десяток футболистов с семью карточками. Чем ниже по количеству, тем больше будет людей. Как ни странно, но вечных грандов УПЛ нет среди абсолютных лидеров по жесткой игре. По 5 заработали Судаков, Волошин и Дубинчак. Но чисто математически, у каждого это одна карточка на 3,5 игры, что точно лучше, чем у аутсайдеров украинского футбола. Очень грубым был второй тур – 55 желтых карточек за 8 матчей!

Но абсолютный лидер - Скляр из "Ворсклы", за 15 игр дошедший до самого крутого достижения. Почти каждый матч его фамилия есть в статистике и хорошо, если это положительная характеристика, как ассист или 3 гола. Но преобладают карточки: 9 желтых, это почти каждый раз, когда Александр выходит на поле! Не обошлось и без прямого удаления (в конце игры против "Миная"). В других играх – без горчичников: все потому, что 33-летнего защитника последние полтора месяца даже в состав полтавчан не добавляют.

Арад Бар – наглядный пример, пожалуй, худшего дебюта за новый клуб. Он мощно выстрелил за "ЛНЗ" - три первые матча подряд заработал по желтой, затем ассистировал против "Днепра-1" и забил "Минаю". Но когда черкащане уже наслаждались нулевой ничьей против "Руха", он привез пенальти на последней секунде. "ЛНЗ" пропустил единственный гол с точки за мгновение до конца игры, поэтому все достижения новичка наглухо зачеркнуты плохой дисциплиной.

Какая ситуация в Европе?

Ситуация такова, что Украина – почти лидер по параметру грубой игры. В среднем, наш показатель приближается к 0,4 удаления на матч – больше цифры только в Португалии! Близки к нам цифры Ла Лиги (0,33), Серии В (0,31) и швейцарской Суперлиги (0,30). Лучшие по равенству игры – хорваты, словенцы и шведы. У них всего 1 удаление на 10 игр и менее 25 фолов за матч.

Чуть лучше ситуация у нас по желтым карточкам – 5 на матч. Здесь мы наравне с Ла Лигой, Серией А, австрийской Бундеслигой и польской Экстраклясой. Лидеры этого рейтинга играют в Португалии и греческой Суперлиге - средняя цифра горчичников там почти достигла шести карточек на встречу. Цифры показывают, что УПЛ – очень жестокая лига, но это не подкреплено красивой игрой или борьбой за результат до последнего. Судейские скандалы у нас случаются чаще, чем отчаянные камбеки.

Можно ли выровнять дисциплину

Конечно, можно. Но для этого равное судейство, четкие правила и уважение должны выйти на кардинально новый уровень. Первое, с чего нам следует начать – трактовка правил. Ведь в Украине очень часто можно увидеть, как один и тот же фол оценивают как прямую красную или судья вообще не дает никакой реакции. Игроки и тренеры должны безапелляционно понимать, что каждый шаг будет равноценно воспринят рефери.

Дисциплина на самом деле начинается за пределами поля – с тренера. Он должен быть сильным лидером, который руководит командой, а не только держит пиджак на плечах. Если не может самостоятельно - то нужно найти лидера раздевалки, который будет четким в требованиях и справедливым в решениях по одноклубникам. Не всегда это должен быть капитан, такое себе равенство мыслей внутри команды.

Должна приложиться и дирекция УПЛ: создать атмосферу в лиге и каждой команде – их вспомогательная роль, где каждый игрок поймет важность хорошего отношения к сопернику и осторожной игре, а не грубости. Положительное поведение можно и вознаграждать. Даже если это будет мини-трофей за справедливость, это поможет улучшить уровень самодисциплины. Следовательно - вырастет и уважение внутри лиги.