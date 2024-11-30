'Унижали Европу'. Свежее видео, как сейчас выглядит 'Донбасс Арена' под оккупацией, собрало 1.4 млн просмотров

В сети показали, какой вид сейчас имеет вид легендарный стадион "Донбасс Арена" – бывшая домашняя арена донецкого "Шахтера". На видео видны фасад стадиона, музей и фан-шоп у входа, которые находятся в заброшенном состоянии.

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Небольшое видео быстро стало популярным в TikTok, собрав более 1,4 миллионов просмотров. В комментариях зрители вспоминали историю арены, когда она была одной из лучших в Европе, и признались, что скучают по тем славным временам.

"Когда-то унижали здесь всю Европу", – подписал 20-секундный ролик автор.

Стадион открыли 29 августа 2009 года и он стал настоящим символом футбольного величия Украины. Первый матч на "Донбасс Арене" состоялся 27 сентября того же года: "Шахтер" уверенно победил "Оболонь" со счетом 4:0. В то же время последняя официальная игра "горняков" на этой арене состоялась 2 мая 2014 – "Шахтер" одолел "Ильичевец" со счетом 3:1. В интернете вспомнили видео того поединка, который посетили 18 тысяч болельщиков.

С началом войны в Донбассе летом 2014 года стадион оказался в оккупации. Его использовали как базу для гуманитарной помощи, однако со временем арена пришла в упадок из-за отсутствия ухода и дальнейших разрушений. В настоящее время "Донбасс Арена" остается символом потерь, но и надежды на возрождение.

Отметим, что Российские террористы и их приспешники продолжают уничтожать все, что связано с Украиной, на оккупированных территориях. Как сообщал OBOZ.UA, в мае этого года в Донецке "власти" так называемой ДНР демонтировали букву "А" с эмблемы "Шахтера", которая установлена на "Донбасс Арене", чтобы русифицировать название клуба.

В октябре в России заявили о том, что министерство спорта террористического государства намерено в нынешнем году начать "восстановление" стадиона "Донбасс Арены", а также интегрировать в чемпионат РФ "уже наш "Шахтер".

А в начале марта в сети были опубликованы видеодоказательства того, что оккупанты превратили стадион "горняков" в заброшенный объект. В ролике видно, что территория вокруг спорткомплекса полностью заросла травой, которую никто не подстригает. Также видна разрушенная плитка и сломанные турникеты.

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