Умершего главреда журнала 'Футбол' вызвали повесткой в ТЦК в Киеве. Фотофакт

Известный спортивный журналист Артем Франков получил повестку. Фотографию документа, в котором ТЦК и СП Оболонского района г. Киеве требует от Артема Вадимовича явится 20 апреля 2024 года для обновление данных и прохождения ВЛК опубликовал официальный Telegram-канал Франкова.

Артем Франков, который с 1997 года редактор популярного журнала "Футбол", скончался полгода назад. 54-летний киевлянин не смог оправиться от второго инсульта и умер в больнице в 22:40 во вторник, 31 октября 2023 года.

"Нет такого абсурда, который не мог пролезть в нашу жизнь и постепенно оказаться чем-то естественным", – подписали сообщение авторы Telegram-канала Artем Frankov official.

Первый инсульт Франков перенес в 48 лет, который лишь по случайному стечению обстоятельств не затронул речь и двигательный аппарат. После месяца в больнице Артем Вадимович был выписан. Как он рассказывал в одном из ранних интервью, инвалидность делать не стал, так как " был дурак и решил понтоваться".

Артем Франков родился 24 июля 1970 года в Харькове. После окончания Харьковского государственного университета и Харьковской военной академии остался в ней преподавать.

Затем решил попробовать себя в журналистике. Сначала работал в издании "Теленеделя", а в 1997-м возглавил журнал "Футбол", который поначалу практически полностью состоял из страниц российского аналога, но затем стал полностью самостоятельным изданием.

Является автором несколько книг о футболе. Был поклонником киевского "Динамо" и родного "Металлиста".

Отметим, что после полномасштабного вторжения России журнал "Футбол" прекратил издавать печатную версию, а предлагает своим читателям электронный вариант на украинском и русском языках.

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