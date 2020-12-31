Умер скандальный тренер "Манчестер Юнайтед" и "Челси"

Бывший главный тренер английских клубов "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Томми Дохерти умер на 93-м году жизни, сообщает The Sun.

Экс-наставник сборной Шотландии скончался 31 декабря в своем доме на Северо-Западе Лондона после долгой борьбы с болезнью.

"Томми мирно скончался в окружении своих близких и родных. Он был очень любимым мужем, отцом, и дедушкой и мы по нему будем очень скучать. Просим прессу уважать нашу личную жизнь", – говорится в заявлении семьи тренера.

В 1972 году Дохерти оставил сборную Шотландии и подписал контракт с "Манчестер Юнайтед". Спустя 5 лет Дохерти вместе с "дьяволами" выиграл Кубок Англии, обыграв сильный "Ливерпуль", который стремился к "треблу", со счетом 2:1.

Вскоре тренер попал в громкий скандал, когда раскрылась его внебрачная связь с женой клубного физиотерапевта Лаури Браун. Под влиянием общественного осуждения Дохерти был уволен в 1977 году.

В 1988 году Томми ушел из профессионального футбола. Благодаря чувству юмора и ораторскому мастерству он на протяжении последних 20 лет работал телевизионным экспертом и "послеобеденным" диктором.

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