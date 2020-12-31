Помер скандальний тренер "Манчестер Юнайтед" і "Челсі"

Колишній головний тренер англійських клубів "Манчестер Юнайтед" і "Челсі" Томмі Дохерті помер на 93-му році життя, повідомляє The Sun.

Екснаставник збірної Шотландії помер 31 грудня у своєму будинку на північному заході Лондона після довгої боротьби з хворобою.

"Томмі мирно помер в оточенні своїх близьких і рідних. Він був дуже коханим чоловіком, батьком і дідусем, і ми без нього будемо дуже сумувати. Просимо пресу поважати наше особисте життя", – йдеться в заяві сім'ї тренера.

У 1972 році Дохерті залишив збірну Шотландії й підписав контракт із "Манчестер Юнайтед". Через 5 років Дохерті разом із "дияволами" виграв Кубок Англії, обігравши сильний "Ліверпуль" із рахунком 2:1.

Незабаром тренер потрапив у гучний скандал, коли розкрився його позашлюбний зв'язок із дружиною клубного фізіотерапевта Лаурі Браун. Під впливом громадського осуду Дохерті було звільнено в 1977 році.

У 1988 році Томмі пішов із професійного футболу. Завдяки почуттю гумору та ораторській майстерності він упродовж останніх 20 років працював телевізійним експертом і "пообіднім" диктором.

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