Родился в России, но выбрал Украину: умер самый титулованный тренер страны, который возглавлял сборную и был целью для РФ

31 марта на 64 году жизни перестало биться сердце одного из самых успешных украинских волейбольных тренеров, бывшего наставника женской сборной Сергея Голотова. В свое время специалист вывел южненский "Химик" в полуфинал Кубка Вызова, чего не удавалось ни одному другому отечественному специалисту. А после начала полномасштабного вторжения РФ Голотов вернулся в Украину, хотя имел многочисленные предложения от российских клубов.

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Голотов родился 25 июня 1961 года в Белгороде, где и увлекся волейболом и начал посещать тренировки под руководством олимпийского чемпиона Токио-1964 Юрия Венгеровского. Выступал на позиции пасующего.

Уже в 10 классе Сергей стал частью белгородского "Технолога", за который потом отыграл пять лет. А после окончания местного технологического института оказался в "Искре" из Одинцова, которую готовил Юрий Чесноков. Впоследствии по семейным обстоятельствам Голотов был вынужден присоединиться к клубу Первой лиги СССР, ростовского СКА, где как раз начались проблемы с финансированием.

Но, как оказалось, несчастья СКА обернулись настоящей находкой для Украины. Ведь ему пришлось отправиться с главным тренером ростовских армейцев Валерием Кравченко в черкасский "Азот". В составе клуба по берегам Днепра Сергей отыграл девять сезонов, а в 1992-м стал бронзовым призером первого чемпионата независимой Украины.

В том же году Голотов попробовал себя в роли играющего главного тренера черкасской команды, после чего Кравченко пригласил волейболиста в Польшу, где украинец два года защищал цвета "Хожува", с которым в 1993 году завоевал бронзовые награды национального первенства.

Неизвестного, сколько всего еще мог выиграть Сергей, если бы не серьезная травма ахилла, именно из-за нее Голотов вынужден был завершить игровую карьеру уже в 33 года, а через три – в 1996-м – он решился пойти по пути тренера, возглавив черкасский "Химволокно-Спорттех". Это было несколько неожиданно, ведь по признанию самого спортсмена женский волейбол его до этого вообще не признавал.

12-13 октября 1996 состоялся дебют Голотова в должности главного тренера черкасской команды. На своем паркете были положены на лопатки киевский "УФК Вермикулит" и одесское "Динамо-Дженестра". В конце сезона "Химволокно" финишировало на втором месте в чемпионате, уступив лишь луганской "Искре". Но через год титул уже не выскользнул из рук волейболисток из Черкасс.

А в 2008 году команда Голотова повторила достижения "Искры" и "Динамо-Дженестры", выиграв чемпионат страны четыре раза подряд. Всего под руководством Сергея Ивановича клуб Черкасс, который затем переименовали в "Коло", шесть раз становился лучшим в стране и является по этому показателю соавтором национального рекорда вместе с луганской "Искрой". Также на счету черкасчанок восемь Кубков Украины.

Неудивительно, что дважды – с 1999-го по 2001-й и с 2007-го по 2008-й – специалисту доверили и женскую сборную Украины. Также Голотов был ассистентом главных тренеров национальной команды – Гария Егиазарова (2001–2003) и Игоря Филиштинского (2003–2005).

Вместе с Егиазаровым в 2001 году он привел "сине-желтых" в полуфинал чемпионата Европы и четвертое итоговое место. Лучше наша женская сборная выступили только в 1993-м, вырвав бронзовые награды в матче за третье место.

После Черкасс 7 мая 2012 года самый титулованный тренер в женском волейболе Украины переехал в Южный и возглавил женскую команду местного "Химика". И в первом же сезоне на новом месте привел команду в третий в ее истории чемпионский титул. Также Голотов совершил прорыв и в еврокубках, впервые в истории выведя свой коллектив в четвертьфинал Кубка вызова ЕКВ.

Победное шествие "Химика" продолжалось и в сезоне-2013/2014, когда команда впервые завоевала Кубок Украины и дошла до челлендж-раунда Кубка ЕКВ. Но на пути в полуфинал клуб из Южного остановил участник Лиги чемпионов немецкий "Дрезднер" благодаря победе в золотом сете - 20:18.

А уже в следующем сезоне Голотов привел "Химик" не только к пятому подряд и рекордному в истории женского клубного волейбола Украины титулу чемпиона, но и к первому полуфиналу Кубка вызова ЕКВ. В 2016-м Сергей Иванович установил тренерский рекорд, выиграв 11-й Кубок страны и 10-й титул национального первенства.

Однако, как рассказывал наставник, его задачей от руководства Химика были победы не в национальном чемпионате или Кубке, а именно на европейской арене. А с тогдашней ситуацией в украинском волейболе это было сделать практически невозможно. Поэтому Голотов решил искать лучшего за границей, и в июле 2016 возглавил красноярский Енисей.

"Начнем с того, что в Украине волейбола нет. Перед началом этого сезона по другим чемпионатам разъехалось более 20 девушек. Причем пошли все лучшие. И если вы увидите, во что сейчас там играют, будете смеяться. Если бы я остался, то просто похоронил бы свою тренерскую карьеру", – пояснил свой переход Голотов.

"Были предложения как из России, так и из других стран. Но в Красноярске у меня, во-первых, друг. А во-вторых, все говорили о том, что в этом клубе точно будет стабильность. Это важно. Приехать куда-то, где в середине сезона закончится финансирование – не очень хочется", – добавлял украинец.

Под руководством Голотова "Енисей" впервые в своей истории вышел в "Финал четырех" Кубка РФ. Но, несмотря на это, через полгода тренер уехал из Красноярска, не найдя общего языка с руководством клуба. Правда, в ноябре 2017 он вернулся в команду и остался до конца сезона.

Третье пришествие украинца в "Енисей" произошло в октябре 2020 года. Но после начала полномасштабного вторжения Голотов вернулся домой, несмотря на многочисленные предложения от российских клубов. Он выбрал Украину и разорвал все связи с РФ.

Что касается личной жизни тренера, то с начала 2000-х он женился на известной волейболистке, двукратной победительнице Лиги чемпионов Ирине Жуковой. В 2005 у них родился сын, однако сохранить брак не удалось.

Последние три года прославленный специалист не работал, а посвятил время своим родным. Жил Голотов вместе с семьей под Черкассами, с которых началось его тренерское восхождение.

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