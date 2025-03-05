Умер известный футболист-чемпион, выступавший за 'Динамо' и 'Шахтер'

На 66-м году жизни скончался бывший футболист киевского "Динамо" и тренер ДЮФШ клуба Сергей Журавлев. Президент "Динамо" Игорь Суркис выразил соболезнования в связи с его кончиной.

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Журавлев родился в Брянке и начинал карьеру в "Заре". В 1979 году перешел в "Динамо", где быстро стал одним из ключевых защитников команды Валерия Лобановского. В составе киевлян он выиграл чемпионат СССР (1980), Кубок СССР (1982) и завоевал полный комплект медалей первенства страны. Однако из-за нарушений дисциплины был вынужден покинуть клуб и позже выступал за другие команды, включая "Шахтер", с которым дошел до финала Кубка СССР 1984/85.

Болельщики запомнили его и по выступлениям за молодежную сборную СССР. В 1980 году вместе с будущими звездами советского футбола он стал чемпионом Европы. После завершения карьеры работал тренером в Саудовской Аравии, а с 2004 года – в детско-юношеской школе "Динамо", воспитывая новое поколение футболистов. Многие из его учеников впоследствии успешно играли в украинских и зарубежных клубах.

Игорь Суркис выразил соболезнования семье, близким и всем, кто знал и ценил Сергея Журавлева, отметив, что память о нем навсегда останется в сердцах динамовцев.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 января на 68-м году жизни скончался выдающийся украинский нападающий, рекордсмен и детский тренер, оставивший яркий след в истории отечественного футбола. Воспитанник "Динамо" (Киев), он также успел поиграть за "Шахтер" (Донецк) и несколько других клубов, став легендой Второй лиги СССР.

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