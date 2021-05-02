Малиновский провел великолепный матч за "Аталанту". Видео

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отметился результативной передачей в матче 34-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло".

27-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе и на 32-й минуте ассистировал Робину Гозенсу. Наш соотечественник парашютом сделал наброс на партнера, который открыл счет в игре.

Для Руслана это стало седьмым результативным действием подряд в Серии А. На счету Малиновского 6 голов (1 с пенальти) и 10 голевых передач в 32 поединках текущего сезона.

Матч завершился со счетом 1:1. На 52-й минуте Доменико Берарди с пенальти забил ответный гол. "Аталанта" с 69 очками идет второй, отставая от "Интера" на 13 пунктов. Миланский клуб досрочно оформил чемпионство и стал недосягаемый для преследователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 апреля Малиновский попал в символические сборные 33-го тура итальянской Серии А по версиям двух статистических порталов.