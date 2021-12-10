Украинца назвали лучшим молодым вратарем мира

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) включила вратаря "Шахтера" Анатолия Трубина в символическую сборную мира, составленную из молодых игроков возрастом до 20 лет. Организация определила по одному лучшему игроку на каждой позиции: 10 из них представляют Европу, еще один – Южную Америку.

Собственную версию молодежной "команды мечты" IFFHS опубликовала на своем сайте. Трубин оказался в ней единственным представителем Восточной Европы. Аналитики использовали игровую схему 3-4-3.

Вратарь: Анатолий Трубин (Украина/"Шахтер").

Защитники: Бенуа Бадиашиле (Франция/"Монако"), Эрик Гарсия (Испания/"Барселона"), Нуну Мендеш (Португалия/ПСЖ).

Полузащитники: Джуд Беллингем (Англия/"Боруссия" Д), Педри (Испания/"Барселона"), Эдуардо Камавинга (Франция/"Реал"), Букайо Сака (Англия/"Арсенал").

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Форварды: Родриго (Бразилия/"Реал"), Мэйсон Гринвуд (Англия/МЮ), Джамал Мусиала (Германия/"Бавария").

В сезоне 2021/2022 уроженец Донецка отыграл два матча за "Шахтер" в Лиге чемпионов против "Реала" (1:2 и 0:5) и один против "Интера" (0:2). В чемпионате Украины он без замен провел 11 поединков.

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