Украинца Малиновского признали лучшим игроком месяца в "Аталанте"

Украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского признали лучшим игроком команды в марте.

Об этом стало известно благодаря публикации на официальной странице клуба из Бергамо в Twitter. В прошлом месяце наш соотечественник принял участие в пяти матчах Серии А, отыграв суммарно 309 минут, забив 1 гол и отдав 1 ассист и 5 ключевых передач в атаках, которые должны были заканчиваться взятием ворот.

Руслан Малиновский стал лучшим игроком марта Twitter "Аталанты"

Также на его счету 2 поединка в 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала". В первой встрече украинец вышел на последние минуты, а второй поединок Руслан отыграл от звонка до звонка.

"Аталанта" Малиновского ведет напряженную борьбу за путевку в ЛЧ по итогам нынешнего сезона. Сейчас команда украинца занимает третью позицию с 58 очками после 29 туров. "Ювентус" (56) или "Наполи" (56) могут обогнать "бергамасков", если кто-то из них выиграет перенесенный из-за коронавируса очный поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом апрельском матче Малиновский отметился двумя результативными передачами в ворота "Удинезе" и помог клубу победить (3:2).