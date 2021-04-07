Українця Малиновського визнали найкращим гравцем місяця в "Аталанті"

Українського півзахисника "Аталанти" Руслана Малиновського визнали найкращим гравцем команди в березні.

Про це стало відомо завдяки публікації на офіційній сторінці клубу з Бергамо в Twitter. У минулому місяці наш співвітчизник взяв участь у п'яти матчах Серії А, відігравши сумарно 309 хвилин, забивши 1 гол і віддавши 1 асист і 5 ключових передач в атаках, які мали закінчуватися взяттям воріт.

Руслан Малиновський став найкращим гравцем березня Twitter "Аталанти"

Також на його рахунку 2 поєдинки в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Реала". У першій зустрічі українець вийшов на останні хвилини, а другий поєдинок Руслан відіграв від дзвінка до дзвінка.

"Аталанта" Малиновського веде напружену боротьбу за путівку в ЛЧ за підсумками нинішнього сезону. Зараз команда українця посідає третю позицію з 58 очками після 29 турів. "Ювентус" (56) або "Наполі" (56) можуть обігнати "бергамасків", якщо хтось із них виграє перенесений через коронавірус очний поєдинок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першому квітневому матчі Малиновський відзначився двома результативними передачами у ворота "Удінезе" і допоміг клубу перемогти (3:2).