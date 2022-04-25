Украинского защитника звали российские клубы, а его семья прячется в подвале недалеко от аэропорта в Борисполе

Украинский защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко признался, что на него выходили представители клубов из РФ. Но футболист отказался и, если будет нужно, то готов защищать свою страну от российских оккупантов с оружием в руках.

На пресс-конференции в Бельгии Михайличенко отметил, что для него неприемлемо выступать за российские команды после оккупации Донбасса и Крыма в 2014 году.

"Перед отъездом в "Андерлехт" у меня было несколько предложений и от российских клубов, но я ответил отказом. Для меня, как и для большинства других украинских футболистов, это равнозначно измене", – цитирует защитника zbirna.com.

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Михайличенко отметил, что и сам может вернуться защищать свою страну, если будет такая необходимость.

"Сделаю это без колебаний. Там моя земля, моя семья и защитить их – мой долг. Многие мои знакомые украинские футболисты уже взяли в руки оружие, среди них даже бывшие звезды киевского "Динамо" и других клубов страны", – сказал Богдан.

Футболист рассказал, что его родители, брат, тетя и дедушка сейчас живут все вместе в частном доме в Борисполе, достаточно близко к аэропорту.

"Сейчас там спокойно, но они постоянно слышат где-то вдалеке взрывы и канонаду. Главная опасность для них в близости к аэропорту, который в любой момент может стать целью для бомбардировок. Но у нас в доме есть большой подвал и тогда, когда звучит сирена, семья быстро прячется там", – сказал Михайличенко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, бывший игрок сборной Украины Сергей Нагорняк указал российским футболистам их место.