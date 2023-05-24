В УПЛ вратарь забил в свои ворота и вошел в историю. Видео

Вратарь "Колоса" Евгений Волынец отметился автоголом в матче 28-го тура УПЛ против "Динамо". Для 29-летнего уроженца Канева (Черкасская область) это стало третьим мячем в свои ворота в чемпионатах Украины.

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На 8-й минуте поединка Волынец получил передачу от своего защитника, но вместо того, чтобы выбить круглый снаряд дальше в поле, решил посоревноваться с дриблингом с Кахимом Перрисом. В итоге мяч от штанги попал четко в сетку.

Волынец стал первым голкипером, которому удалось трижды поразить свои ворота в украинском первенстве. Встреча "Колос" – "Динамо" в итоге завершилась со счетом 0:3.

Как сообщает sport.ua, свой первый "самострел" Волынец совершил в июле 2020 года в домашнем поединке ковалевцев с "Днепром-1" (4:1). А месяц спустя Евгений "отличился" уже гостях во встрече с "Шахтером" (1:3).

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