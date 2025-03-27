Украинского футболиста сдали в ТЦК за отказ продолжать контракт с клубом

Украинский футболист Михаил Шершень подтвердил рассказ своего бывшего одноклубника Александра Козака, что его хотел задержать ТЦК после того, как он отказался продлить контракт с клубом "Інгулец" из пгт. Петрово (Кировоградской области). Инцидент произошел на фоне конфликта с президентом клуба Александром Поворознюком, когда Шершень не согласился поддержать тренера в вопросах о дисциплине игроков.

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Шершень рассказал, что его контракт с "Інгульцем" заканчивался летом, и ему предложили его продлить, но он попросил отложить переговоры до конца сезона. Сначала тренер клуба Виктор Кобин поддержал это решение, но позже на встрече с руководством ему задали вопросы, касающиеся отстранения пяти игроков.

Тренер ожидал, что Шершень согласится с его мнением и поддержит его перед президентом клуба. Однако Козак выразил свою независимую точку зрения, что вызвало негативную реакцию.

Через два дня ситуация переросла в конфликт в кабинете Поворознюка. В результате, по словам Козака, он покинул кабинет в сопровождении двух мужчин в военной форме.

"Ми вийшли з кабінету, вони наполягали, щоб я пройшов з ними. Я сказав: "Викликайте поліцію, а я дзвоню юристу". Поки вони викликали, я сів у машину дзвонити, але зрештою вирішив просто поїхати", – цитирует Шершня Tribuna.

После этого, решив избежать дальнейших неприятных ситуаций, он уехал с семьей и больше в Петрово не возвращался.

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