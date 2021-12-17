Украинский защитник 'Шахтера' перешел в московский 'Локомотив'

Футболист донецкого "Шахтера" Марк Мампасси перешел в московский "Локомотив". 18-летний защитник последние полгода на правах аренды выступал в чемпионате Украины за "Мариуполь", отметившись в 16 матчах одной голевой передачей. Теперь же подписал контракт с российским клубом сроком на пять лет.

О трансфере в пятницу, 17 декабря, сообщил официальный сайт "Шахтера". Также переход центрбека подтвердил и "Локомотив". Темнокожий уроженец Донецка воспитывался в академии "горняков" с 2010 года. Привлекался в юношеские сборные Украины разных возрастов.

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По информации российских СМИ, за переход Мампасси "Локомотив" заплатит четыре миллиона евро, а сам Марк будет получать 300 тысяч евро в год. Поговаривают, что футболист согласился со временем принять гражданство России.

Интересно, что защитник конголезского происхождения до последнего опровергал факт переговоров, утверждая, что является игроком "Мариуполя" до окончания сезона 2021/2022. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает парня всего в 200 тысяч евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинца назвали лучшим молодым вратарем мира.

В то же время появился календарь матчей сборной Украины в Лиге наций.