Украинский тренер отпраздновал победный гол на 90-й минуте в стиле "классического Моуриньо". Видео

Главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь отметился эмоциональным поступком в матче 8-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Наставник, празднуя гол в ворота львовского "Руха", совершил спринтерский рывок к своим игрокам и прыгнул в толпу.

Поединок завершился со счетом 1:0. Единственный мяч был забит на 90-й минуте. Тарас Завийский воспользовался неуверенными действиями защитника, отобрал мяч и сделал точный навес в штрафную, где Андрей Тотовицкий отправил головой мяч в сетку.

Отметим, что несколько дней назад точно также гол отпраздновал главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо. В 3-м туре Серии А его подопечные со счетом 2:1 победили "Сассуло"

Jose Mourinho running to celebrate when Stephan El Shaarawy scored the winner for AS Roma in stoppage time. This was Mourinho's 1000th match as a manager.



