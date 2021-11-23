Украинский тренер-обидчик "Реала" высказался о возможности работы в России

Главный тренер молдавского "Шерифа", который сенсационно обыграл в Лиге чемпионов "Реал" и "Шахтер", Юрий Вернидуб принципиально не собирается рассматривать варианты трудоустройства в России. Многолетний наставник луганской "Зари" не намерен соблазняться на денежные предложения, хотя периодически их получает.

Об этом 55-летний уроженец Житомира рассказал в интервью журналисту YouTube-канала "Nobel". К слову, Вернидуб в 1997-2000 годах в бытность футболиста выступал за "Зенит" и даже был капитаном питерской команды.

"Варианты работы в России я не рассматриваю. Еще с 2014 года. Это мое право, мой выбор. Во-первых, я на это никогда не пойду потому, что родился в Украине.

Эта страна дала мне все то, что у меня сейчас есть. Я ей очень благодарен и очень сильно люблю. Я готов за нее идти, как говорится, до конца. Другого мнения у меня никогда не будет. А во-вторых, мой отец, которого уже нет в живых, никогда бы этого не понял. Вот и все", – лаконично и твердо резюмировал тренер.

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Напомним, "Шериф" из Тирасполя довольно успешно выступает в Лиге чемпионов. После четыре туров команда Вернидуба имеет шесть очков и занимает третье место в группе. "Шериф" обыграл дома донецкий "Шахтер" (2:0) и в гостях мадридский "Реал" (2:1), но дважды уступил итальянскому "Интеру". В среду, 24 ноября, коллектив из Приднестровья примет испанский гранд.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной Украины подписал контракт с московским клубом.

Недавно росСМИ попытались затроллить Юрия Вернидуба, но опозорились сами.