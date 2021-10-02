РосСМИ попытались затроллить Юрия Вернидуба, но опозорились сами. Фотофакт

Главный тренер молдовского "Шерифа" Юрий Вернидуб стал объектом троллинга со стороны российского издания "Спорт-Экспресс". Журналисты попытались подколоть его по поводу фамилии, поинтересовавшись у наставника, когда он вернет дуб.

В ответ известный украинский специалист не растерялся и удачно парировал, порекомендовав работникам прессы почитать детскую сказку "Катигорошек".

"Там есть все фамилии: и Вернигора, и Вернидуб, и другие. Это все сказочные герои. И я горжусь своей фамилией. У меня казацкий род", – заявил Юрий Николаевич.

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Журналист не успокоился и вновь уточнил насчет возврата дуба, после чего Вернидуб заявил, что не собирается этого делать и "он будет стоять вечно".

"Потому что у меня есть два сына и два внука. Этот род будет всю жизнь. Я горжусь этим", — сказал наш соотечественник.

Публикуя текстовый вариант интервью, авторы сперва назвали известную украинскую сказку, как "Кот и горошек".

Верни дуб

Кот и горошек

Цитируя одного товарища, который оказался тяжелее воздуха: ну, тупыыыые! pic.twitter.com/yURM1dNXkU — Атипичный журналист (@jyrnalist) October 1, 2021

Отметим, что этимология фамилии Вернидуб означает, что ее носитель может "вывернуть" дуб, то есть вырвать его с корнем, но никак не "вернуть".

Как сообщал OBOZREVATEL, 55-летний Вернидуб возглавил "Шериф" в 2020 году. Во всех турнирах провел 37 матчей, где добыл 30 побед и потерпел 2 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составила 120:19.

Самой сенсационной победой в карьере уроженца Житомира стал недавний успех в Лиге чемпионов. Во 2-м туре "Шериф" в Мадриде обыграл "Реал".