Украинский народ генетически очень склонен к спорту, – испанский легионер "Динамо"

Испанский нападающий "Динамо" Фран Соль отметил, что многие молодые украинские футболисты обладают хорошими природными данными и являются физически сильными.

В интервью изданию SportArena легионер киевлян заявил, что в его родной стране дела обстоят по-другому. Несмотря на это, игрок столичного клуба напомнил, что для достижения высоких результатов необходимо обладать и другими качествами.

"Сейчас я делаю такие выводы, что украинский народ в целом генетически очень склонен к спорту. Я понял это, когда посмотрел на молодых игроков, или даже на юношей. Почти все имеют очень низкий процент жира, хорошую скорость, физически сильные и к тому же не обделены высокими футбольными способностями. В Испании такого нет, вы не увидите. Молодежь Динамо имеет огромный потенциал. Однако есть одно "но". Футбол – это не только физика. Нужно иметь опыт, тактическую грамотность, профессионализм и менталитет победителя. Над этими вещами нужно немало работать", – поделился своим мнением Соль.

Напомним, что испанский нападающий сейчас выступает на родине за "Тенерифе" на правах аренды до конца нынешнего сезона. В 34 матчах футболист отличился 9 голами и 2 ассистами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фран Соль признался, что не хотел бы возвращаться в Киев из аренды.