Легионер "Динамо" заявил, что не хочет возвращаться в клуб из аренды

Испанский нападающий "Динамо" Фран Соль признался, что хотел бы остаться в "Тенерифе" по истечении арендного соглашения между командами.

Тем не менее, в интервью изданию Diario de Avisos легионер заявил, что не собирается бунтовать, если клубам не удастся договориться, поскольку у него есть действующий контракт с киевлянами. Он отметил, что в "Тенерифе" довольны его выступлениями в нынешнем сезоне.

"Есть мои желания, а есть определенные соглашения. У меня есть контракт с "Динамо", и я должен его придерживаться, но, конечно же, я хотел бы остаться в "Тенерифе". Команда следит за моим развитием и постоянно контактирует с моим агентом. Они довольны тем, как я себя проявляю в нынешнем сезоне. Посмотрим, как все сложится, но я надеюсь, что клубам удастся договориться. Тем не менее, я не хочу зря давать себе надежду, потому что в этом вопросе все зависит не только от меня", – рассказал Соль.

В нынешнем сезоне Фран принял участие в 20 матчах "Тенерифе" в испанской Сегунде, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Соль принес своей команде победу над "Райо Вальекано", забив единственный гол в матче.