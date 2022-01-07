Украинский нападающий "Динамо" может стать главным соперником Шевченко в Италии: СМИ раскрыли детали

Александр Чеканов
Футбол
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Украинский нападающий 'Динамо' может стать главным соперником Шевченко в Италии: СМИ раскрыли детали

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга все же может продолжить карьеру в составе генуэзской "Сампдории". Итальянский клуб, который активно интересовался футболистом летом минувшего года, намерена вновь вернуться к варианту с трансфером 21-летнего форварда.

Руководство "Сампдории", которая является главным соперником "Дженоа" Андрея Шевченко, изучает возможность взять Владислава в аренду с обязательной опцией выкупа контракта, пишет clubdoria46.it со ссылкой на Il Secolo. Ожидается, что "Динамо" получит один миллион евро по арендному соглашению.

Супряга в матче с "Рухом".
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Форвард Владислав Супряга

Еще летом 2021 года киевляне хотели получить за молодого таланта в общей сложности 10 миллионов евро. Однако в Италии уверены, что запросы "Динамо" должны существенно снизиться, так как нападающий проводит откровенно слабый сезон, не сумев пробиться в основной состав коллектива Мирчи Луческу.

Супряга на тренировке.
Луческу готов отпустить Супрягу.

На счету Супряги лишь шесть сыгранных матчей во всех турнирах нынешнего сезона. Результативными действиями уроженец Одессы не отметился и в планы румынского тренера киевлян не вписывается.

При этом в Италии хорошо помнят 15 голов Владислава, который тот провел в 32-х матчах за "Днепр-1" в позапрошлом сезоне, а также игру украинца на молодежном чемпионате мира-2019 в Польше. Там Супряга отличился дважды, в том числе победным голом в финале.

Владислав Супряга (по центру) на ЧМ-2019 в составе молодежной сборной Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL. в конце минувшего года был арестован президент "Сампдории" Массимо Ферреро, которого подозревают в отмывании денег.

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