Украинский нападающий 'Динамо' может стать главным соперником Шевченко в Италии: СМИ раскрыли детали

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга все же может продолжить карьеру в составе генуэзской "Сампдории". Итальянский клуб, который активно интересовался футболистом летом минувшего года, намерена вновь вернуться к варианту с трансфером 21-летнего форварда.

Руководство "Сампдории", которая является главным соперником "Дженоа" Андрея Шевченко, изучает возможность взять Владислава в аренду с обязательной опцией выкупа контракта, пишет clubdoria46.it со ссылкой на Il Secolo. Ожидается, что "Динамо" получит один миллион евро по арендному соглашению.

Видео дня

Еще летом 2021 года киевляне хотели получить за молодого таланта в общей сложности 10 миллионов евро. Однако в Италии уверены, что запросы "Динамо" должны существенно снизиться, так как нападающий проводит откровенно слабый сезон, не сумев пробиться в основной состав коллектива Мирчи Луческу.

На счету Супряги лишь шесть сыгранных матчей во всех турнирах нынешнего сезона. Результативными действиями уроженец Одессы не отметился и в планы румынского тренера киевлян не вписывается.

При этом в Италии хорошо помнят 15 голов Владислава, который тот провел в 32-х матчах за "Днепр-1" в позапрошлом сезоне, а также игру украинца на молодежном чемпионате мира-2019 в Польше. Там Супряга отличился дважды, в том числе победным голом в финале.

Как сообщал OBOZREVATEL. в конце минувшего года был арестован президент "Сампдории" Массимо Ферреро, которого подозревают в отмывании денег.