Скандал дня: накануне матча с командой Шевченко арестован президент главного соперника 'Дженоа'

Президент генуэзской "Сампдории" Массимо Ферреро был арестован финансовой гвардией Италии по обвинению в банкротстве некоторых компаний. Кроме того, бизнесмен был отправлен в отставку с поста руководителя клуба, который является главным соперником "Дженоа" Андрея Шевченко.

Об этом сообщает издание La Perubblica. Ферреро был задержан в одном из миланских отелей и доставлен в тюрьму Сан-Витторе. Ему выдвинуты обвинения в банкротстве нескольких компаний в гостиничном, туристическом бизнесе и кино.

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По мнению следствия, таким образом экс-президент "Сампдории" отмывал кредиторские средства несколько лет назад. Власти уже провели обыски в римском доме Ферреро, а также отправили под домашний арест племянника и дочь обвиняемого. Дело в отношении бизнесмена насчитывает минимум три случая банкротства компаний, а общая сумма кредитов по ним превышает миллиард евро.

Тем временем лигурийский клуб выступил с заявлением об отставке Ферреро. "Чтобы защитить другие сферы деятельности Массимо и предотвратить возможные спекуляции, "Сампдория" приняла решение о немедленном уходе Ферреро из клуба", – говорится в заявлении клуба из Генуи.

Массимо Ферреро приобрел "Сампдорию" в 2014 году. Он получил известность в мире кино, где снял и спродюссировал более сотни фильмов, в том числе эротические картины режиссера Тинто Брасса.

Позже он приобрел сеть из 60 кинотеатров по всей стране, а также основал компанию Ferrero Cinemas. В футбол Ферреро пришел благодаря его коллеге по кинобизнесу и президенту "Наполи" Аурелио Де Лауриентису.

Отметим, что лигурийцы очень неудачно выступают в новом сезоне итальянской Серии А. После 16 матчей в активе "Сампдория" лишь 15 очков. Она опережает на пять пунктов "Дженоа", который находится в зоне вылета. Интересно, что уже в ближайшую пятницу, 10 декабря, генуэзские команды сойдутся в дерби.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Дженоа" Андрея Шевченко проиграла "Ювентусу", пропустив победный гол прямым ударом с углового.