Украинский герой Евро-2020 не сыграет в матчах отбора на ЧМ-2022 против Франции и Казахстана

Украинский нападающий "Днепра-1" Артем Довбик получил травму и не примет участия в ближайших матчах отбора на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре. Подопечные Александра Петракова встретятся с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября).

Как сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ), футболист получил травму, находясь в расположении клуба. Согласно результатам МРТ-исследования, у Довбика образовалась гематома в области 12-го ребра грудной клетки.

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По словам главного врача сборной Украины Вячеслава Попова, на восстановление игроку понадобится около двух недель. Нападающий уже вернулся в "Днепр-1", где и продолжит лечение.

Напомним, что Довбик стал героем нашей национальной команды на Евро-2020. В матче 1/8 финала против Швеции он вышел на замену в овертайме, чтобы вывести сборную в исторический четвертьфинал на последней минуте дополнительного времени.

В нынешнем сезоне Артем принял участие в пяти поединках украинской Премьер-лиги. На его счету 4 гола и 2 результативных передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петраков уже был вынужден вносить изменения в список игроков, которые готовятся к матчам квалификации на чемпионат мира в Катаре.