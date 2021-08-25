Петраков изменил состав сборной Украины по футболу

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков довызвал в состав национальной команды голкипера киевского "Динамо" Дениса Бойко. Причиной изменений в ростере сборной стал коронавирус, который был обнаружен у украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина.

Как сообщает пресс-служба УАФ, Бойко стал третьим голкипером, который был довызван в команду. Ранее приглашение получили Андрей Пятов и Дмитрий Ризнык.

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Напомним, что ближайшая игра украинской сборной состоится 1 сентября. В рамках отбора к чемпионату мира-2020 "желто-синие" отправятся в Нур-Султан на игру с Казахстаном.

4 сентября на НСК "Олимпийский" Украина будет принимать Францию, 8 сентября в Пльзене откатает товарищеский матч с Чехией.

Расширенный список игроков национальной команды Украины

Вратари: Денис Бойко ( "Динамо" Киев), Андрей Пятов ( "Шахтер" Донецк), Дмитрий Ризнык ( "Ворскла" Полтава).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер" Донецк), Александр Караваев, Илья мешкотно, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ( "Брюгге", Бельгия ), Тарас Качараба ( "Славия" Прага, Чехия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ( "Шахтер" Донецк), Руслан Малиновский ( "Аталанта", Италия), Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм", Англия ), Александр Зинченко ( "Манчестер Сити", Англия), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба - "Ференцварош", Венгрия), Евгений Макаренко ( "Фехервар", Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук ( "Бенфика", Португалия), Артем Довбик ( "Днепр-1" Днепр), Даниил Сикан ( "Шахтер" Донецк).

Резервный список: Виктор Коваленко ( "Специя", Италия), Евгений Коноплянка, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ( "Андерлехт", Бельгия), Владислав Кочергин, Сергей Булеца (оба - "Заря" Луганск) .

Сбор национальной команды Украины начнется 29 августа в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 августа Александр Петраков стал временным исполнителем обязанностей главного тренера сборной Украины.

На этом посту он сменил Андрея Шевченко, который неожиданно ушел из сборной 2 августа.