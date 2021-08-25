Петраков изменил состав сборной Украины по футболу

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Денис Бойко

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков довызвал в состав национальной команды голкипера киевского "Динамо" Дениса Бойко. Причиной изменений в ростере сборной стал коронавирус, который был обнаружен у украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина.

Денис Бойко в сборной Украины

Как сообщает пресс-служба УАФ, Бойко стал третьим голкипером, который был довызван в команду. Ранее приглашение получили Андрей Пятов и Дмитрий Ризнык.

Дмитрий Ризнык и Андрей Пятов
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Напомним, что ближайшая игра украинской сборной состоится 1 сентября. В рамках отбора к чемпионату мира-2020 "желто-синие" отправятся в Нур-Султан на игру с Казахстаном.

Денис Бойко

4 сентября на НСК "Олимпийский" Украина будет принимать Францию, 8 сентября в Пльзене откатает товарищеский матч с Чехией.

Денис Бойко играл на Евро-2016

Расширенный список игроков национальной команды Украины

Вратари: Денис Бойко ( "Динамо" Киев), Андрей Пятов ( "Шахтер" Донецк), Дмитрий Ризнык ( "Ворскла" Полтава).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер" Донецк), Александр Караваев, Илья мешкотно, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ( "Брюгге", Бельгия ), Тарас Качараба ( "Славия" Прага, Чехия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ( "Шахтер" Донецк), Руслан Малиновский ( "Аталанта", Италия), Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм", Англия ), Александр Зинченко ( "Манчестер Сити", Англия), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба - "Ференцварош", Венгрия), Евгений Макаренко ( "Фехервар", Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук ( "Бенфика", Португалия), Артем Довбик ( "Днепр-1" Днепр), Даниил Сикан ( "Шахтер" Донецк).

Резервный список: Виктор Коваленко ( "Специя", Италия), Евгений Коноплянка, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ( "Андерлехт", Бельгия), Владислав Кочергин, Сергей Булеца (оба - "Заря" Луганск) .

Сбор национальной команды Украины начнется 29 августа в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 августа Александр Петраков стал временным исполнителем обязанностей главного тренера сборной Украины.

Александр Петраков сменил Андрея Шевченко

На этом посту он сменил Андрея Шевченко, который неожиданно ушел из сборной 2 августа.

Андрей Шевченко и Александр Петраков
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