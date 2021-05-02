Украинский футболист забил в свои ворота через минуту после выхода на замену. Видео

Украинский футболист польского "Леха" Василий Кравец лишил свою команду победы в матче 28-го тура чемпионата страны против "Стали".

23-летний львовянин вышел на поле на 88-й минуте при счете 1:0. Спустя минуту Кравец в борьбе перед воротами, пытаясь выбить мяч у соперника, отправил круглого точно в угол. На 7-й добавленной минуте "Сталь" забила второй гол и вырвала победу.

В турнирной таблице "Лех" с 33 очками занимает 10-е место. "Сталь" идет 15-й (27 пунктов).

Несколько лет назад Кравец, перейдя в Испанию, установил рекорд. Защитник львовских "Карпат" стал самым дорогим футболистом в истории "Луго", выступающего в Сегунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании футболист забил "лучший автогол" ударом с 30 метров.