Украинский футболист забил потрясающий победный гол с 23 метров. Видео

Нападающий клуба "Днепр-1" Артем Довбык отметился фантастическим ударом в матче 18-го тура Премьер-лиги Украины (УПЛ) против "Ворсклы".

23-летний футболист на 41-й минуте подхватил мяч на чужой половине, немного пробежал с ним и метров с 23 пробил левой ногой под перекладину. Ризнык не был готов к такому повороту событий и не смог спасти свою команду.

Этот гол стал единственным и победным. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Этот результат позволил "Днепру-1" подняться с 10-го на 8-е место в турнирной таблице. У команды Игора Йовичевичева 19 баллов. "Ворскла" – 5-я (28 очков).

"Ворскла" – "Днепр-1" 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 40 Довбик.

Ворскла – Ризнык, Кане, Пердута, Яворский, Ндиайе, Тилль, Скляр (Луизао, 46), Пуцлин, Чеснаков (Щербак, 72), Кулач (Ребенок, 77), Степанюк (Челядин, 64).

Днепр-1 – Юрчук, Дуглас, Логинов, Дубинчак, Тейлор, Игнатенко, Пихаленок (Ди Франко, 71), Назаренко (Цуриков, 58), Когут (Сваток, 58), Довбик (Хобленко, 89), Чуже (Адамюк, 71).

Предупреждения: Скляр (4), Дуглас (17), Когут (34), Тилль (45), Челядин (77).

Удаление: Дуглас (54).

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 марта защитник сборной Украины и "Брюгге" Эдуард Соболь отличился красивым голом после эффектного сольного прохода в матче 29-го тура чемпионата Бельгии против "Варегема" и помог команде победить со счетом 3:0.