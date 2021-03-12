Где смотреть 18-й тур УПЛ: расписание, календарь, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге 13-14 марта состоятся матчи 18-го тура первенства.
В центральной встрече сойдутся лидер чемпионата киевское "Динамо" и луганская "Заря", занимающая третье место в турнирной таблице. В свою очередь донецкий "Шахтер" сразится с четвертой командой сезона – черниговской "Десной".
По традиции болельщики смогут следить за поединками благодаря трансляция на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и 2+2. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.
Премьер-лига Украины. 18-й тур
13 марта (суббота)
14:00. "Минай" – "Ингулец", "Футбол 2"
Ужгород, стадион "Авангард"
Главный арбитр: Сергей Бойко
17:00. "Ворскла" – "Днепр-1", "Футбол 2"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Виктор Копиевский
Арбитр VAR: Денис Шурман
14 марта (воскресенье)
14:00. "Мариуполь" – "Колос", "Футбол 1"
Коваливка, стадион "Колос"
Главный арбитр: Александр Шандор
17:00. "Шахтер" – "Десна", "Футбол 1"
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Игорь Пасхал
Арбитр VAR: Николай Балакин
17:00. "Заря" – "Динамо", 2+2
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Юрий Иванов
Арбитр VAR: Катерина Монзуль
19:30. "Александрия" – "Олимпик", "Футбол 1"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Алексей Деревинский
Матч "Львов" – "Рух" перенесен по просьбе тренерского штаба сборной Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал о впечатлениях от нынешнего футбольного сезона.