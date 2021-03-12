Где смотреть 18-й тур УПЛ: расписание, календарь, таблица

В украинской футбольной Премьер-лиге 13-14 марта состоятся матчи 18-го тура первенства.

В центральной встрече сойдутся лидер чемпионата киевское "Динамо" и луганская "Заря", занимающая третье место в турнирной таблице. В свою очередь донецкий "Шахтер" сразится с четвертой командой сезона – черниговской "Десной".

По традиции болельщики смогут следить за поединками благодаря трансляция на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и 2+2. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Премьер-лига Украины. 18-й тур

13 марта (суббота)

14:00. "Минай" – "Ингулец", "Футбол 2"

Ужгород, стадион "Авангард"

Главный арбитр: Сергей Бойко

17:00. "Ворскла" – "Днепр-1", "Футбол 2"

Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Главный арбитр: Виктор Копиевский

Арбитр VAR: Денис Шурман

14 марта (воскресенье)

14:00. "Мариуполь" – "Колос", "Футбол 1"

Коваливка, стадион "Колос"

Главный арбитр: Александр Шандор

17:00. "Шахтер" – "Десна", "Футбол 1"

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Игорь Пасхал

Арбитр VAR: Николай Балакин

17:00. "Заря" – "Динамо", 2+2

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Юрий Иванов

Арбитр VAR: Катерина Монзуль

19:30. "Александрия" – "Олимпик", "Футбол 1"

Александрия, стадион "Ника"

Главный арбитр: Алексей Деревинский

Матч "Львов" – "Рух" перенесен по просьбе тренерского штаба сборной Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал о впечатлениях от нынешнего футбольного сезона.