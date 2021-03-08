Футболист сборной Украины забил эффектный сольный гол в чемпионате Бельгии. Видео

Защитник сборной Украины и "Брюгге" Эдуард Соболь отличился красивым голом после эффектного сольного прохода в матче 29-го тура чемпионата Бельгии против "Варегема" и помог команде победить со счетом 3:0.

Наш соотечественник вышел в стартовом составе и забил второй мяч своего клуба незадолго до окончания первого тайма. Он отобрал игровой снаряд в центре поля, на скорости протащил его до штрафной площади соперников и со второй попытки переиграл голкипера.

После этой победы "Брюгге" продолжает уверенно лидировать в чемпионате Бельгии. На счету команды Соболя 66 очков после 28 матчей. Отрыв от ближайшего преследователя, которым является "Антверпен", составляет 15 пунктов при двух поединках в запасе.

В нынешнем сезоне Эдуард провел 19 матчей за "Брюгге" в первенстве страны, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Отметим, что этот мяч стал для украинца дебютным в 63 поединках за клуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, другой украинский легионер Александр Зубков, который выступает за венгерский "Ференцварош", отличился фантастическим голом на 48-й секунде матча.