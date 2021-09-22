Украинский футболист фантастическим ударом под перекладину вывел клуб в 1/8 финала Кубка страны. Видео

Нападающий "Руха" Даниил Кондраков отметился красивейшим голом в выездном матче 1/16 финала Кубка Украины против "Николаева". Его команда победила со счетом 3:0 и вышла в следующий раунд.

На 37-й минуте встречи нашему соотечественнику удался пушечный выстрел под перекладину из-за пределов штрафной площади. Мяч летел с такой скоростью, что голкипер даже не сдвинулся с места.

Перед перерывом Кондраков оформил дубль с пенальти, а в добавленное ко второму тайму время – хет-трик с еще одного одиннадцатиметрового. Отметим, что "Николаев" с 20-й минуты играл в меньшинстве после прямой красной карточки Павла Березянского.

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Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины состоится в пятницу, 24 сентября. С этой стадии в борьбу вступят "Динамо" и "Шахтер".

Как сообщал OBOZREVATEL, харьковский "Металлист" совершил камбэк в матче с черниговской "Десной" благодаря историческому голу английского футболиста Кадима Харриса.

Кроме вышеуказанных команд в 1/8 финала также вышли "Александрия" и черкасский клуб ЛНЗ, который недавно необычным образом представил новую форму, пригласив на фотосессию сексуальную модель.