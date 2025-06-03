Украинский футболист-чемпион, служивший в ВСУ, впал в кому и умер в 38 лет

На 39-м году жизни умер экс-футболист первой лиги Иван Цыпердюк, пишет sport.ua. Последние годы Иван проходил службу в рядах Вооружённых сил Украины, куда пошел сразу после начала полномасштабного вторжения.

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В последнее время он находился в Ивано-Франковске, где и скончался после непродолжительной болезни. По словам близких, он впал в кому, и врачам не удалось его спасти. У Ивана остались жена и две дочери.

Друзья и бывшие партнёры вспоминают Цыпердюка как искреннего, доброго и надёжного человека. В соцсетях бывшие соратники прощаются с ним словами о скорби и памяти, называя его человеком с большим сердцем, который всегда приходил на помощь.

Для справки: Иван Ципердюк (1986–2025) — украинский полузащитник, известный по выступлениям в первой лиге за "Спартак" (Ивано-Франковск) и "Энергетик" (Бурштын). Он начал карьеру в родном городе, а на профессиональном уровне дебютировал в 2005 году. Позднее также играл за аматорские команды региона и участвовал в футзальных соревнованиях.

Наиболее заметных успехов добился с "Карпатами" из Яремче, с которыми в 2009 году выиграл Кубок Украины среди любителей. В 2011 году снова вернулся на профессиональный уровень, проведя полноценный сезон в первой лиге. В последние годы карьеры выступал на региональном уровне.

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