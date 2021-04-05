Украинский экс-футболист "Динамо" объяснил, почему не уехал из России после начала войны

Бывший защитник киевского "Динамо" Тарас Михайлик признался, что хотел разорвать контракт с московским "Локомотивом" после начала войны на востоке Украины.

В интервью на YouTube-канале "Профутбол Digital" экс-футболист рассказал, что его остановила неопределенность. Он не знал, чем будет заниматься, если вернется на родину.

"Когда был Майдан, я частенько мог включить прямой эфир на планшете. Когда война началась, у меня начали распрашивать, что у нас происходит. Были моменты, когда уже накипало. Я говорил: "Все, давайте, я разрываю контракт". Мы начали обсуждать разные неустойки, я уже закипал и хотел уйти, но мне сказали: "Успокойся, доиграй контракт. Что ты можешь изменить, если поедешь туда? Что будешь дальше делать, бросишь футбол?" В команде игроки меня поддержали", – объяснил Михалик.

Отметим, что он выступал за "Динамо" в 2006-2013 годах, а в "Локомотиве" – с 2013 по 2019 год. Тарас заканчивал карьеру в луцкой "Волыни".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михалик высказался на тему патриотизма в сборной Украины по футболу.