Український ексфутболіст "Динамо" пояснив, чому не поїхав із Росії після початку війни
Колишній захисник київського "Динамо" Тарас Михайлик зізнався, що хотів розірвати контракт із московським "Локомотивом" після початку війни на сході України.
В інтерв'ю на YouTube-каналі "Профутбол Digital" ексфутболіст розповів, що його зупинила невизначеність. Він не знав, чим буде займатися, якщо повернеться на батьківщину.
"Коли був Майдан, я частенько міг увімкнути прямий ефір на планшеті. Коли війна почалася, у мене почали розпитувати, що у нас відбувається. Були моменти, коли вже накипало. Я казав: "Все, давайте, я розриваю контракт". Ми почали обговорювати різні виплати, я вже закипав і хотів піти, але мені сказали: "Заспокойся, дограй контракт. Що ти можеш змінити, якщо поїдеш туди? Що будеш далі робити, кинеш футбол?" Тоді мої одноклубники мене підтримали", – пояснив Михалик.
Зазначимо, що він виступав за "Динамо" в 2006-2013 роках, а в "Локомотиві" – з 2013 до 2019 року. Тарас закінчував кар'єру в луцькій "Волині".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Михалик висловився на тему патріотизму в збірній України з футболу.