Украинский чемпион мира по футболу решил сменить спортивное гражданство, – журналист

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили принял решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Грузии.

Как сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы "Цыганык Live", на футболиста повлияли семейные обстоятельства. Несколько месяцев назад у Георгия умер дедушка, которого он очень любил.

Когда Цитаишвили приехал на его похороны в Грузию, родственники сказали "динамовцу", что одно из последних желаний дедушки – чтобы его внук выступал за сборную именно этой страны. Отмечается, что решение не является окончательным, и стороны, возможно, будут вести какие-то переговоры, но сейчас Георгий склоняется к смене спортивного гражданства.

Напомним, что летом 2019 года Цитаишвили в составе сборной Украины до 20 лет выиграл чемпионат мира по футболу в Польше, забив фантастический гол в финальном матче.

Вторую половину нынешнего сезона полузащитник проводит в полтавской "Ворскле", куда перешел в аренду из киевского клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже в дебютной встрече под руководством Юрия Максимова ему удалось отличиться решающим голом.