Украинских футболисток силой вывезли в фильтрационный лагерь российских оккупантов

Девушек-игроков футбольного клуба "Мариупольчанка" насильно вывезли в фильтрационный лагерь в Нововазовске – город в Донецкой области, который оккупирован российскими войсками. Как рассказала президент клуба Яна Винокурова, в команде выступали девочки выступали со всей Украины: Ивано-Франковск, Запорожье, Кривой Рог, Днепропетровск, Донецкая область.

У клуба была база-общежитие в центре города. 24 февраля после начала атак, Винокурова кого могла, забрала к себе в дом с подвалом в частном секторе. После многих дней блокады некоторой части футболисток на свой страх и риск удалось эвакуироваться в Винницкую область.

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"Сейчас команда разорвана. Часть осталась в подвалах, но у них родители в Донецке, они хотели вернуться туда. Часть вывезли в Запорожье, и дальше они отправились домой, часть смогло выбраться за границу. У части команды не было выбора – их насильно вывезли в Новоазовск. Как таковой команды нет. Пару человек осталось тут. Мы занимаемся восстановлением документов и думаем, что делать", – рассказала Винокурова на Youtube-канале "Настоящее время".

Команда в этом сезона вышла в Высшую лигу, дошла до 4-го места и была готовы бороться за призы призы. Клуб существовал полностью за счет Винокуровой, которая является предпринимателем.

"Были потрачены абсолютно все сбережения. Мы создали свой лепочный цех по производству вареников, блинчиков, чтобы финансировать клуб. Мы проработали буквально два месяца и были очень много хороших отзывов. Мы сделали огромную ставку на этот бизенс, но в Мариуполе все было разрушено. Сперва мародеры его разнесли, а затем разбомбили", - печально вспоминает президент "Мариупольчанки".

Винокурова считает, что однозначно, самый большой урон нанесла вражеская авиация.

"У Украины не было самолетов, и бомбы могли скидывать на жилые дома, только российские войска. У Украины такой техники нет. Поэтому, говорить, кто кого провоцировал можно разное. Суть остается одна - Россия пришла на нашу территория. Мы их не звали и защищать нас не нужно", – добавила Яна.

Главный тренер "Мариупольчанки" Карина Кулаковская призналась, что сейчас все испытывают пустоту и растерянность.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что лишь за одну неделю несколько тысяч жителей города были силой вывезены оккупантами на территорию России. Захваченных мариупольцев вывозили в фильтрационные лагеря, где проверяли телефоны и документы людей.