Аргентинский нападающий Лионель Месси вместе с "Интер Майами" выиграли Кубок лиг США. В финальном матче команда Дэвида Бекхэма победила "Нэшвил".

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Основное время завершилось со счетом 1:1. На 23-й минуте Месси дальним ударом открыл счет, забив 10-й гол в семи матчах турнира. На 57-й минуте после неразберихи в штрафной и двух рикошетов от защитника и голкипера, "Нэшвил" усилиями Фафа Пико сравнял счет.

В серии послематчевых пенальти клубам пришлось бить 22 удара. Лионель первым точно исполнил 11-метровый. Шестым бил украинский легионер "Майами Интер" Сергей Кривцов - он тоже забил свой удар.

Пришлось бить пенальти и голкиперам. Дрейк Коллендер реализовал свою попытку, а затем отбил удар вратаря "Нэшвилла".

Этот трофей стал 44-м в карьере Месси, что позволило аргентинцу стать самым титулованным игроком в истории футбола. Лео обошел бразильца Дани Алвеса (43).

За свою карьеру Лионель 10 раз выигрывал чемпионат Испании, 8 раз Суперкубок Испании, 7 раз Кубок Испании. Четырежды Месси поднимал над собой "ушастый" кубок Лиги чемпионов, три раза побеждал в клубном чемпионате и Суперкубке Европы. Также в активе аргентинца два золота чемпионата Франции и победа в Суперкубке страны.

На уровне национальной сборных Месси выиграл чемпионат мира, Олимпиаду-2004, Кубок Америки-2023, молодежный чемпионат мира и Финалиссиму - турнир, состоящий из одного матча, в котором встречаются победители чемпионата Европы и Кубка Америки.

Для Кривцова это первый выигранный трофей с "Интер Майами". 32-летний украинец перешел в американскую команду в январе 2023 и с того времени сыграл 27 матчей (6 матчей в Кубке лиг). На его счету один гол и одна результативная передача.

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