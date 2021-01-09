Українець Малиновський, вийшовши на заміну, допоміг клубу здобути перемогу в Італії

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський допоміг своїй команді здобути розгромну перемогу в 16-му турі чемпіонату Італії.

Футболіст збірної України з'явився на полі на 63-й хвилини матчі з "Беневенто" і на 86-й хвилині віддав результативний пас на Луїса Мюріеля, який встановив остаточний рахунок 4:1.

Авторитетний статистичний сайт Whooscored.com поставив 27-річному українському хавбеку оцінку 7,56. У цій грі Руслан показав 80% точних передач, зробивши 31 торкання м'яча.

Ця перемога дозволила "Аталантi" набрати 31 очко і вийти на 4-е місце. В активі команди з Бергамо 9 перемог і три поразки.

Відзначимо, що для Малиновського ця точна передача стала третьою в сезоні. Також в активі українця один забитий гол в грі 11-го туру проти "Фіорентини".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Малиновський може продовжити кар'єру в міланському "Інтері".