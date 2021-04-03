Українець Малиновський провів чудовий матч в Італії. Відео

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський став одним з авторів перемоги своєї команди в матчі 29-го туру чемпіонату Італії в Серії А проти "Удінезе".

27-річний футболіст збірної України вийшов у стартовому складі і на 43-й хвилині за рахунку 1:0 віддав точний пас Луїсу Мюріелю. Українець чітко зловив момент забігання партнера по команді, вирізавши колумбійцеві на хід гольову передачу.

На 61-й хвилині наш співвітчизник взяв участь у створенні третього м'яча. За рахунку 2:1 Руслан в схожій ситуації відправив у штрафну Дувана Сапату.

Всього в українського хавбека 13 голів і 13 точних передач в 77 іграх за "Аталанту".

"Аталанта" – "Удінезе" 3:2 (2:1, 1:1)

Голи: 1:0 – 19 Мюріель, 2:0 – 43 Мюріель, 2:1 – 45 Перейра, 3:1 – 61 Сапата, 3:2 – 71 Ларсен.

Аталанта – Голліні, Ромеро, Гозенс (Гімшіті, 46), Толо, Паломіно, Малиновський (Меле, 78), Пессіна (Пашаліч, 78), де Рон, Фройлер, Мюріель (Ілічич, 46), Сапата (Олексій Андрійович Міранчук, 86).

Удінезе – Муссо, Моліна, Родріго Бека, Боніфацій, Зегелар (Ларсен, 59), Перейра, Уолас (Арслан, 82), Браф (Форестьєрі, 70), де Пауль, Нюйтінк (Самір, 70), Окака Чука (Льоренте, 59 ).

Попередження: Перейра (58), Самір (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 28-му турі Малиновський також проявив себе надуспішно, ставши творцем перемоги над "Вероною", на 33-й хвилині відкривши рахунок з пенальті.