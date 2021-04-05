Украинец Малиновский попал в команду недели чемпионата Италии

Михаил Морозов Футбол 15:27, 5.04.2021 Обновлено: 15:37, 5.04.2021

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в символическую команду недели итальянской Серии А, которая была составлена по итогам 29-го тура чемпионата.

Авторитетный статистический портал Sofascore поставил нашему соотечественнику оценку 8,4. Он вышел в стартовом составе и провел 78 минут на поле. За это время Малиновский отдал 47/56 точных передач (84%), сделал 6 ключевых пасов, создал 3 опасных момента для своих партнеров, нанес 2 удара (1 точный) и оформил 2 ассиста. В пассиве у Руслана 18 потерь мяча и 4 нарушения правил.

Малиновский получил 8,4 балла
SofaScore

Напомним, что его "Аталанта" одержала непростую домашнюю победу над "Удинезе" со счетом 3:2. Клуб из Бергамо занимает третью позицию в таблице с 58 очками после 29 матчей. "Наполи" и "Ювентус", которые идут пятыми и четвертыми, соответственно, отстают на два балла, но имеют очную встречу в запасе.

В нынешнем сезоне Серии А Малиновский принял участие в 27 поединках чемпионата, забил 3 гола (1 с пенальти) и отдал 6 результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь забил гол пушечным ударом в первенстве Бельгии.

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