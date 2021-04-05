Українець Малиновський потрапив до команди тижня чемпіонату Італії

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський потрапив до символічної команди тижня італійської Серії А, яка була складена за підсумками 29-го туру чемпіонату.

Авторитетний статистичний портал Sofascore поставив нашому співвітчизнику оцінку 8,4. Він вийшов у стартовому складі та провів 78 хвилин на полі. За цей час Малиновський віддав 47/56 точних передач (84%), зробив 6 ключових пасів, створив 3 небезпечні моменти для своїх партнерів, завдав 2 удари (1 точний) і оформив 2 асисти. У пасиві у Руслана 18 втрат м'яча і 4 порушення правил.

Малиновський отримав 8,4 бала SofaScore

Нагадаємо, що його "Аталанта" здобула непросту домашню перемогу над "Удінезе" з рахунком 3:2. Клуб із Бергамо посідає третю позицію в таблиці з 58 очками після 29 матчів. "Наполі" та "Ювентус", які йдуть п'ятими і четвертими, відповідно, відстають на два бали, але мають особисту зустріч у запасі.

У нинішньому сезоні Серії А Малиновський взяв участь у 27 поєдинках чемпіонату, забив 3 голи (1 з пенальті) і віддав 6 результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український захисник "Брюгге" Едуард Соболь забив гол гарматним ударом у першості Бельгії.