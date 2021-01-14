Украинец Малиновский отказался возвращаться из Италии – СМИ

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отказался покидать Италию ради перехода в бельгийский "Брюгге", сообщает Voetbal 24 со ссылкой на свои источники.

По информации СМИ, 27-летний Малиновский был приятно удивлен интересом от "Брюгге" и его бывшего тренера Филиппа Клемана, с которым работал вместе в "Генке", но любезно отказался от предложения вернуться в Бельгию. Украинец считает, что его роль в "Аталанте" еще не окончена, и хочет побороться за мест в составе команды из Бергамо.

В зимнее трансферное окно "Брюгге" уже приобрел Баса Доста и Стефано Денсвиля. Тем не менее, чемпион Бельгии по-прежнему ищет дополнительных подкреплений и заинтересован в покупке футболиста сборной Украины.

Стоит отметить, что главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высоко оценил уровень Малиновского, отметив, что выход на поле украинца всегда создает опасность для противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, Малиновский занимает вторую строчку в списке самых дорогих футболистов Украины.

Ранее в прессе появилась информация, что Руслан может продолжить карьеру в миланском "Интере"

9 января наш соотечественник помог своей команде добыть разгромную победу в 16-м туре чемпионата Италии.