Украинец Лунин сыграл за "Реал" с капитанской повязкой. Фотофакт

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин отыграл некоторое время с капитанской повязкой в тайном спарринге команды против "Райо Вальекано". Поединок, на который не были допущены представители СМИ, закончился со счетом 1:1.

Как сообщает издание Marca, наш соотечественник появился на поле в основном составе вместе с такими игроками первой команды, как Иско, Альваро Одриосола, Мартин Эдегор, Марсело. С первых минут капитаном был последний, но в перерыве его поменял другой игрок.

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Лунин опубликовал фотографии с матча на своей странице в Instagram. На одной из них на левой руке украинского голкипера можно увидеть капитанскую повязку.

"Заканчиваем вторую неделю тренировок хорошим матчем и продолжаем становиться лучше", – написал наш соотечественник под постом.

Напомним, что Лунин перешел в "Реал" в 2018 году, но с тех пор провел всего один официальный матч за мадридцев. В поединке Кубка Испании против клуба "Алькояно", который представляет один из низших дивизионов страны, украинец пропустил два гола, а его команда сенсационно вылетела из турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом товарищеском матче "Реала" в летнее межсезонье Лунин вышел в старте и помог команде победить.