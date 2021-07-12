Лунин сыграл за "Реал" и помог команде одержать победу в товарищеском матче

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин принял участие в предсезонном матче своей команды против "Фуэнлабрады", которая выступает во втором по силе дивизионе страны. Поединок закончился победой мадридцев со счетом 3:1.

О том, что главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти доверил нашему соотечественнику место в воротах, сообщило издание Mundo Deportivo. Количество минут, проведенных украинцем на поле, не уточняется.

В матче сыграли как игроки из первой команды – Марсело, Лунин, Одриосола, Иско, Эдегор – так и воспитанники академии "Реала".

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Наш соотечественник перешел в мадридский клуб летом 2018 года и с тех пор провел всего один официальный матч за команду. В январе 2021-го украинский голкипер вышел в "основе" на поединок Кубка Испании против "Алькояно" и пропустил два гола, а "сливочные" сенсационно вылетели из турнира.

Первые два года Лунин провел в аренде, а на протяжении третьего он был вторым вратарем за спиной знаменитого Тибо Куртуа. Согласно информации, которая ранее появилась в СМИ, наш соотечественник не хочет уходить из "Реала", несмотря на недостаток игровой практики.

Как сообщал OBOZREVATEL, после окончания минувшего сезона пост главного тренера мадридцев покинул Зинедин Зидан, а на его место пришел Анчелотти, который уже работал со "сливочными" в прошлом.