Лунин сыграл за "Реал" и помог команде одержать победу в товарищеском матче

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Андрей Лунин в полете

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин принял участие в предсезонном матче своей команды против "Фуэнлабрады", которая выступает во втором по силе дивизионе страны. Поединок закончился победой мадридцев со счетом 3:1.

О том, что главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти доверил нашему соотечественнику место в воротах, сообщило издание Mundo Deportivo. Количество минут, проведенных украинцем на поле, не уточняется.

В матче сыграли как игроки из первой команды – Марсело, Лунин, Одриосола, Иско, Эдегор – так и воспитанники академии "Реала".

Андрей Лунин
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Наш соотечественник перешел в мадридский клуб летом 2018 года и с тех пор провел всего один официальный матч за команду. В январе 2021-го украинский голкипер вышел в "основе" на поединок Кубка Испании против "Алькояно" и пропустил два гола, а "сливочные" сенсационно вылетели из турнира.

Андрей Лунин

Первые два года Лунин провел в аренде, а на протяжении третьего он был вторым вратарем за спиной знаменитого Тибо Куртуа. Согласно информации, которая ранее появилась в СМИ, наш соотечественник не хочет уходить из "Реала", несмотря на недостаток игровой практики.

Лунин выступал за "Леганес" на правах аренды

Как сообщал OBOZREVATEL, после окончания минувшего сезона пост главного тренера мадридцев покинул Зинедин Зидан, а на его место пришел Анчелотти, который уже работал со "сливочными" в прошлом.

Реал МадридАндрей Лунин