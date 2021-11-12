'Украина закроет РФ': Милевский дал россиянам категоричный ответ, сравнивая сборные двух стран

Сборная Украины по футболу на сегодняшний день сильнее российской национальной команды. Так можно с уверенностью говорить, исходя из того, что игроки "желто-синих" превосходят своих коллег в мастерстве.

Об этом в интервью российскому YouTube-каналу "Коммент.Шоу" заявил бывший футболист киевского "Динамо" и национальной украинской команды Артем Милевский. По его словам, сегодня у россиян не было бы ни единого шанса в таком матче.

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"Я считаю, что Украина закроет Россию в плане футбола. У Украины футболисты лучше. И они знают, что делать на поле. Символическая сборная Украины, России, Беларуси? Там будут только украинцы. Лучший украинский футболист сейчас? Ярмоленко. Ему осталось четыре или пять голов до того, чтобы побить рекорд Шевченко. Он на характере", – сказал Милевский.

Он также назвал защитника московского "Спартака" Георгия Джикию самым сильным футболистом России. "У него есть лидерские качество. Вот на это я больше смотрю", – подчеркнул экс-динамовец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Милевский не смог сдержать слезы во время того, как прощался с болельщиками киевского "Динамо". Футболист совершил круг почета на НСК "Олимпийский" в перерыве матча УПЛ между "бело-синими" и "Днепра-1".