Не сдержал слез: Милевский трогательно попрощался с болельщиками 'Динамо'. Видео

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский, который летом объявил о завершении карьеры, попрощался с фанатами команды. Экс-нападающий прошел круг почета в перерыве матча столичной команды с "Днепром-1" в 12-м туре Премьер-лиги.

Милевский поприветствовал своих поклонников под песню "Виват, король", при этом не сумев сдержать слез. Фанаты поблагодарили спортсмена за годы, проведенные в киевской команды. Особенно ему напомнили великолепные матчи с московским "Спартаком" в квалификации Лиги чемпионов-2008/2009.

Тогда "Динамо" под руководством российского тренера Юрия Семина дважды разгромило принципиального соперника с одинаковым счетом 4:1. Сам Милевский в двух поединках против "красно-белых" отметился сразу четырьмя забитыми мячами.

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Напомним, Артем в 2002 году попал в систему украинского гранда, а весной 2003-го дебютировал за взрослую команду. С того времени и до сентября 2013 года Милевский провел за столичный клуб 241 матч, забил 82 гола и отдал 54 ассиста. Вместе с "Динамо" Артем выиграл по 4 чемпионата и Кубка нашей страны, а также 3 Суперкубка.

После окончания контракта с киевлянами в карьере украинца случился серьезный спад. Он не мог найти себя, поэтому поменял множество клубов, успев поиграть в Турции, Румынии, Венгрии, России и Хорватии, прежде чем приехать в Беларусь и перейти в брестское "Динамо". Там ему снова удалось заявить о себе и стать чемпионом и победителем Кубка страны.

Последним клубом Милевского стал ужгородский "Минай". За полгода в команде Артем принял участие в 10 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

Отметим, что также на счету нашего соотечественника 50 поединков за сборную Украины, в которых он отличился 8 голами и 4 ассистами. Наиболее яркий момент с участием Милевского в сборной случился на историческом для нашей страны чемпионате мира 2006 года. Тогда в серии пенальти за выход в четвертьфинал Мундиаля 21-летний нападающий показал невероятную психологическую стойкость, исполнив свой удар "паненкой".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" обыграло "Днепр-1" в 12-м туре Премьер-лиги и вернулось на первое место в турнирной таблице.