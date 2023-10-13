'Еще в Америке': Ребров сообщил об очередной потере сборной Украины перед матчами отбора Евро-2024

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов не поможет национальной команде в поединке отборочного турнира Евро-2024 против Северной Македонии. Партнер легендарного Лионеля Мессии по американскому "Интеру" выпал из обоймы из-за повреждения.

Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров, пишет официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Наставник украинской добавил, что в основную группу вернулся центрбек киевского "Динамо" Денис Попов.

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"Что касается состава, то, к сожалению, Сергей Кривцов имеет повреждение, которое у него было еще в Америке, и в этом матче он не будет участвовать. С другой стороны, Денис Попов возвращается в общую группу и будет тренироваться. Остальные футболисты готовы к завтрашней встрече", – сказал Ребров.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – "Шахтер" Донецк), Денис Попов, Александр Караваев (оба – "Динамо" Киев), Александр Сваток ("Днепр-1" Днепр), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия ), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Виталий Буяльский ("Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – "Шахтер" Донецк), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо" Киев), Назарий Русин ("Сандерленд", Англия).

Отметим, OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Северная Македония. Начало поединка – 14 октября в 16:00 по киевскому времени.

Кривцов стал четвертым игроком, которого потеряла сборная Украины на матч с македонцами после капитана Андрея Ярмоленко, вратаря Андрея Лунина и вингера Виктора Цыганкова.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров впервые высказался о предательстве Анатолия Тимощука.

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