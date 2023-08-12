Футболист сборной Украины установил историческое достижение в Испании

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик, забив гол в поединке 1-го тура чемпионата Испании по футболу вошел в историю .Ла Лиги. 26-летний футболист стал первым украинцем в истории Ла Лиги, который забил гол после результативной передачи другого украинца.

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Отметим, что ассиститровал Довбику Виктор Циганков.

Довбику для того, чтобы установить это достижение хватило 8 минут 29 секунд. Наш соотечественник вышел во втором тайме не замену и помог "Жироне" уйти от поражения в матче с "Реалом Сосьедадом". Встреча завершилась со счетом 1:1, а Артем в итоге стал лучшим игроком встречи.

WhoScored поставил Довбику 7.2, а SofaScore 7.3, что стало наивысшими оценками в команде.

За 26 минут на поле украинец единственным ударом по воротам забил гол, провел 1 удачную обводку, совершил 11 касаний мяча, сделал 2 точные передачи из 5 (40%), в том числе 1 ключевую, выиграл 1 верховую борьбу из 4 и провел 1 отбор мяча.

Напомним, что Довбик перешел в "Жирону" 6 августа, подписав 5-летний контракт. По неофициальной информации, испанцы заплатили за Артема 6 миллионов евро, из которых 450 тыс. получит датский "Мидтьюлланн", владеющий частью прав на футболиста.

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