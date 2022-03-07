Украина может занять место России на Евро-2022: футболисток РФ наказали за нападение на нашу страну

Женская сборная Украины по футболу может заменить команду России на чемпионате Европы-2022, который пройдет с 6-го по 31 июля в Англии. Об этом рассказал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

Поскольку сборную РФ отстранили от Евро из-за вторжения российских войск в Украину, то образовалось вакантное место. Однако участие "сине-желтых" еще не гарантировано.

"Я говорил с нашим директором соревнований. Наверное, мы проведем жеребьевку среди команд, которые были близки к тому, чтобы квалифицироваться в финальную стадию турнира", – цитирует Чеферина The Telegraph.

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Из слов главы УЕФА следует, что на место России претендуют команды, которые уступили в плей-офф квалификации Евро-2022. Сред них Украина, которая пропустила дальше Северную Ирландию, затем Португалия, которую как раз прошли футболистки из РФ, а также Чехия, вылетевшая от Швейцарии.

Ранее УЕФА вместе с Международной федерацией футбола (ФИФА) отстранили от международных соревнованиях все сборные и клубы России.

Однако, как сообщал OBOZREVATEL, ФИФА готовит возвращение России в отбор ЧМ-2022. Такими данными располагает польское издание Interia Sport.

По информации польского портала, ФИФА всячески пытается затянуть время, чтобы не присуждать РФ техническое поражение в плей-офф, а дождаться решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), куда намерен обратиться Российский футбольный союз (РФС).