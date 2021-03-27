Украина – Финляндия: смотреть онлайн матча отбора ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу в воскресенье, 28 марта, проведет второй матч отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.

Команда Андрея Шевченко на поле столичного НСК "Олимпийский" сыграет с Финляндией. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Финляндия. Время начала – 21:45.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ФИНЛЯНДИЯ

Увидеть противостояние можно будет на общенациональном канале "Украина" и специализированном "Футбол 1", где показ будет сопровождать аналитическая студия. Кроме того, возможность следить за игрой предоставит видеосервис Megogo.

Также прямую трансляцию из Киева проведет российский вещатель "Матч! Футбол 3".

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ФИНЛЯНДИЯ

Явным фаворитом игры считается сборная Украины. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 1,65.

Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех гостей достигают уровня 5,75.

СУДЬИ НА УКРАИНА – ФИНЛЯНДИЯ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Румынии, которую возглавляет Иштван Ковач.

Помогать ему будут линейные судьи Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене. Роль четвертого рефери исполнит Андрей Кивулете.

Сборная Украины в матче с Францией.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

– Сборная Финляндии заслуживает очень большого внимания и уважения, потому что эта команда показывает очень хорошие результаты на протяжении нескольких лет. Они прошли удачно квалификацию, попали на Евро. Это хорошо сбалансированная, имеющая хороших исполнителей, команда. Относимся к ней серьезно. Знаем их сильные стороны. У нас есть план на матч. Встреча будет непростой, понимаем и знаем это.

Маркку Канерва, главный тренер сборной Финляндии:

– Мы уже успели проанализировать наш матч против Боснии и Герцеговины и полностью сосредоточены на подготовке к поединку против Украины. Уверен, что нас ждет тяжелая встреча, ведь мы хорошо понимаем, насколько сильно сейчас действует украинская сборная. Впрочем, я не теряю надежды, что моя команда покажет свой лучший футбол и получит благоприятный для нас результат.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Бущан – Миколенко, Кривцов, Матвиенко, Караваев, Малиновский, Зинченко, Шапаренко, Сидорчук, Марлос, Яремчук

Финляндия: Йоронен – Хямяляйнен, Тойвио, Араюури, Райтала, Камара, Алхо, Лод, Кауко, Валакари, Пукки

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды играли друг с другом дважды. Оба поединка прошли в отборе к ЧМ-2018 и завершились победами украинцев – 2:1 в Тампере и 1:0 в Одессе.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Соперники начали отбор с ничьих. Украинцы сенсационно не проиграли в Париже, а финны упустили победу над Боснией.

Турнирная таблица в группе D.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА переписал гол сборной Украины в ворота Франции на полузащитника Сергея Сидорчука.